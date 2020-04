Corriere Torino: "La palombella granata che lanciò Berenguer"

vedi letture

Un anno e un giorno fa Alex Berenguer toccava la vetta più alta della sua avventura al Torino. Era il 28 aprile 2019: all’Olimpico-Grande Torino andò in scena Torino-Milan e il folletto di Pamplona segnò la rete del definitivo 2-0 con una gran palombella a beffare Gigio Donnarumma. Così il Corriere di Torino oggi in edicola titola: "La palombella granata che lanciò Berenguer". L’adrenalina del calcio manca parecchio. I calciatori granata, fino al 18 maggio salvo novità, come tutti i colleghi della serie A potranno allenarsi solo individualmente. Così anche Berenguer, che intanto rimane obiettivo di mercato, in patria. Nel contesto di una stagione opaca della squadra granata, il navarro è stato uno dei pochi giocatori a poter dire, globalmente, di non aver deluso le aspettative e di essere cresciuto da diversi punti di vista. E proprio per questo il suo nome circola parecchio negli ambienti di mercato, soprattutto quelli spagnoli.