Corriere Torino: "La raccolta di Zaza porta al 1° gol. Donati 64 mila euro per la sua Basilicata"

"La raccolta di Zaza porta al primo gol. Donati 64 mila euro per la sua Basilicata". Questo il titolo a pagina 13 che il Corriere di Torino dedica all'attaccante granata Simone Zaza e al suo gesto di solidarietà: "Piccola terra, cuore grande. Simone Zaza è sempre stato un rappresentante orgoglioso della sua Basilicata. Nato a Policoro, cresciuto a Metaponto, il suo legame con la Lucania è rimasto saldo e sincero. Così non ci ha pensato due volte quando è esplosa su scala nazionale l’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Il centravanti granata si è subito schierato in prima linea, lanciando una raccolta fondi attraverso la piattaforma gofundme.com per aiutare le strutture sanitarie della Basilicata".