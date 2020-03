Corriere Torino: "La tripletta di Ronaldo"

Il Corriere di Torino oggi in edicola, nella sua sezione sportiva, titola: "La tripletta di Ronaldo". Oggi lo sport è fermo, ma un anno fa una tripletta dell'asso portoghese ribaltò l'Atletico Madrid in Champions League. Non fu (solo) una tripletta, e un ottavo di Champions, quella di un anno fa allo Stadium, ma una sera da romanzo e una notte da cinema: Cristiano Ronaldo, davvero marziano tra i bipedi, spalancò il Paradiso dopo che, tre settimane prima, s’era aperto l’Inferno. Sotto di lui e la Juve, impallinata 2-0 al Wanda Metropolitano. E invece, il 12 marzo 2019, più che giocare la partita, fece «il miracolo»: Juve, anzi CR7 tre, Atletico Madrid zero. Chiudendo una storia di «huevos e balones», di palle e di palloni, di calcio e di calci, e, soprattutto, di testa.