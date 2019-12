© foto di stefano tedeschi

E' un Torino in ripresa, grazie anche ai cambiamenti di mister Mazzarri, così il Corriere Torino oggi in edicola titola: "Laboratorio Mazzarri". Diciotto anni di carriera ad alti livelli serviranno pure a qualcosa. Alla base della risalita attuale del Torino si staglia il lavoro di Walter Mazzarri. L’allenatore sta traghettando il Torino fuori da una crisi di risultati non indifferente: i granata hanno vinto tre delle ultime quattro partite, tante quante nelle precedenti undici giornate. Uscire da una spirale di negatività non è scontato né banale; presuppone una guida tecnica salda e sicura, che sappia tenere in mano le redini della squadra anche nel bel mezzo della tempesta.