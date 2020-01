Corriere Torino: "Laxalt vuol restare. Iago alla SPAL non si sblocca"

"Laxalt frena: lui vuol restare. Iago alla Spal non si sblocca": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Si parla di calciomercato in uscita per i granata. Laxalt non vuole cambiare aria. Iago Falque è richiesto dalla SPAL, che attende anche il difensore Bonifazi, ma l'affare non si sblocca. Permane ancora un po’ di incertezza soprattutto per quanto riguarda il destino dell’attaccante spagnolo (che ha anche altre offerte): se partisse davvero, tra i nomi degli eventuali sostituti spicca quello di Amin Younes, attaccante esterno in uscita dal Napoli.