Corriere Torino, Longo al Toro: "Il coraggio è la chiave"

"Longo al Toro: 'Il coraggio è la chiave'": questo il titolo del Corriere Torino dedicato alle vicende granata. La formazione di Moreno Longo scenderà in campo questa sera per sfidare il Milan nel Monday Night. "Sarò anche giovane, ma non rimbambito. È cominciata la bagarre, dal Sassuolo in giù siamo tutti dentro. Tocca solo a noi ritrovare il coraggio".