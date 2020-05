Corriere Torino: "Longo aspetta i suoi. E Vagnati lavora alle prime scadenze"

Nella sezione sportiva del Corriere Torino c'è spazio per le ultime vicende di casa Toro. "Longo aspetta i suoi. E Vagnati lavora alle prime scadenze" scrive il quotidiano a pagina 23. Allenamenti e contratti: il Torino torna in gioco. Moreno Longo aspetta i suoi, mentre il nuovo direttore sportivo lavora per il futuro: c'è da portare a termine la trattativa per l’accordo sugli stipendi di questa stagione ma bisogna parlare anche dei rinnovi di De Silvestri, Ujkani, Ansaldi e dello stesso Moreno Longo.