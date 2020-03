Corriere Torino: "Longo motiva il gruppo e immagina la ripresa. Per tenersi il Toro"

vedi letture

A pagina 21 dell'edizione odierna del Corriere Torino c'è spazio per lo sport e per il futuro del Toro. "Longo chiama tutti, motiva il gruppo e immagina la ripresa. Per tenersi il Toro" scrive il quotidiano torinese analizzando le giornate in quarantena dell'allenatore granata Moreno Longo. Costretto a rimanere nella sua casa di Rivoli, Longo allena a distanza e prova a tenersi il Toro.