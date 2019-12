"Lukic, gli straordinari del tuttocampista": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Il centrocampista si gioca una maglia per Verona anche con gli allenamenti supplementari al Fila per usare meglio il sinistro e tirare anche da fuori. Il serbo è sempre più un uomo indispensabile per l'allenatore Walter Mazzarri e per il Toro.