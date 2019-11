© foto di Wilman

La pausa per le Nazionali ha portato un pezzo di granata in Sudamerica. E il Corriere Torino titola così in merito, nelle pagine sportive: "Lyanco, Toro olimpico. Il difensore granata è protagonista con l’Under 23 del Brasile a Tenerife. Domani la finale contro l’Argentina, che riscalda il «duello» con Bremer".