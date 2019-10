© foto di stefano tedeschi

Nella sezione sportiva del Corriere Torino, trova spazio la squadra granata, con il titolo: "Mazzarri, carica Toro". Mazzarri ha parlato. Ed è stato duro. Come prevedibile, come giusto che sia. Perché archiviata una partenza sprint con due vittorie nelle prime due partite, poi il Toro ha racimolato appena quattro punti nelle seguenti sei giornate di campionato. Troppo poco, per tutti. Quindi Walter Mazzarri si è fatto sentire con la squadra.