Corriere Torino: "Mazzarri, il Toro e il ko: 'Immeritato'"

© foto di stefano tedeschi

"immeritato", titola così il Corriere di Torino sulla sconfitta dei granata maturata ieri sera l Tardini di Parma. Il Toro ha giocato per più di un’ora in inferiorità numerica, ha disinnescato il secondo rigore subito in due partite, ha capitalizzato con Belotti quello che la VAR gli ha concesso malgrado le sviste dell’arbitro La Penna. Dopo il pareggio di Ansaldi, il 2-1 del Gallo sembrava davvero la svolta della serata. Non è bastato, pareggio nel recupero del primo tempo (Cornelius), vantaggio dei padroni di casa a due minuti dal 90’, con Inglese spedito in campo per l’assedio finale.