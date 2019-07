Corriere Torino: "Mazzarri: Il Toro parlerà con i fatti"

© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sulla prima pagina del Corriere di Torino di oggi si parla della squadra granata. I piemontesi hanno infatti concluso il ritiro di Bormio e ora si preparano ad affrontare i preliminari di Europa League. Il tecnico Walter Mazzarri si è rivolto così ai tifosi presenti alla festa di fine ritiro: "E' il momento di evitare proclami e far parlare i fatti. Stateci vicini".

Juventus, l'uomo dei sogni - Non può mancare all'interno del quotidiano un articolo su colui che è l'uomo del momento in casa bianconera. Si tratta di Matthijs de Ligt, che sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. "Ha la mentalità di Nedved e la determinazione di Ibrahimovic" afferma il suo agente Mino Raiola, cui i tifosi juventini hanno dedicato cori. Lo stesso Raiola poi ha affermato: "Pogba? Vedremo".