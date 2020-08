Corriere Torino: "McKennie, un americano alla Juve"

Sul Corriere Torino, in prima pagina, spazio al nuovo acquisto della Juventus: "McKennie, un americano alla Juve" scrive il quotidiano. La Juventus ha praticamente perfezionato l’acquisto di Weston McKennie, 21enne centrocampista americano che ha di fatto sempre giocato in Germania, con lo Schalke 04. McKennie ha già disputato 19 partite con la nazionale statunitense segnando 6 reti e arriverà in bianconero in prestito oneroso con diritto di riscatto attorno ai 18 milioni. A vuoto l'assalto per Locatelli. Per la fascia destra piace Bellerin.