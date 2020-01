Sulle pagine del Corriere Torino si parla di calcio giocato e della sfida di domani sera tra il Torino e il Genoa. "Mini turnover di Mazzarri in coppa Italia": così il quotidiano torinese in prima pagina. Il tecnico granata non cambierà molto del suo sistema 3-4-2-1, un po’ per scelta un po’ per necessità: non recupera Ansaldi e perde Verdi (per una vecchia squalifica). Sarà mini turnover.