© foto di stefano tedeschi

Spazio anche per i granata sul Corriere di Torino, che titola: "Nkoulou si è messo in riga". A volte bisogna tirare una riga e ricominciare da capo. È quello che è riuscito a fare Nicolas Nkoulou, dopo il controverso finale di estate che lo ha visto protagonista. Ha tirato una riga e si è rimesso in riga: ha chiesto scusa ad allenatore, compagni, società e tifosi. Tornando così a disposizione di Walter Mazzarri, nuovamente titolare nelle ultime due partite di campionato contro Parma e Napoli. Ed è da qui che deve ripartire Nkoulou come tutto il Toro, dalla prestazione positiva ottenuta al cospetto di una delle favorite per lo scudetto, con la ritrovata solidità difensiva.