Corriere Torino: "Nkoulou si è ripreso il Toro. Aina vola in Premier: Fulham"

"Un anno dopo sempre leader. Nkoulou si è ripreso il Toro. Aina vola in Premier: Fulham" scrive il Corriere Torino, parlando delle ultime vicende di casa Toro. Ola Aina saluta il club dopo due anni: farà ritorno in Inghilterra per accasarsi al Fulham, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Giampaolo punta sul camerunese, che indossa la fascia da capitano. Ora il Toro pensa al rinnovo.