Corriere Torino: "Ossessione Belotti. Nuovi gol per il Toro"

"Ossessione Belotti. Nuovi gol per il Toro" è il titolo scelto dal Corriere Torino per parlare delle ultime vicende granata. Il Gallo lancia la sfida al Parma, primo avversario alla ripresa. Subito a segno in ogni sfida, tra Europa e Serie A. In rete anche alla prima partita del 2020, a Roma Il capitano le partenze lanciate e... le ripartenze.