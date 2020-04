Corriere Torino: "Panchina lunga? La Juventus si sente pronta"

"Panchina lunga? La Juventus si sente pronta": così il Corriere Torino a pagina 13 quest'oggi. Se per fronteggiare l’emergenza-caldo, il numero delle sostituzioni aumenterà da 3 a 5 come da progetti di FIFA e IFAB, la Juve potrebbe contare su un'arma importante: la panchina. Sarri ha sin qui dato maggiore spazio ai panchinari (78 cambi in 26 giornate). I subentrati bianconeri hanno infatti collezionato ben 1.938 minuti di campo e 5 gol, ben 664 minuti in più dell’Inter ultima in questa speciale graduatoria.