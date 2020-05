Corriere Torino: "Paratici adesso allontana Pogba"

vedi letture

"Paratici adesso allontana Pogba", titola il Corriere di Torino in taglio alto di prima pagina. Rinnovi, sogni, scambi e obiettivi. Fabio Paratici fotografa l’attualità della Juventus, costretta a fare i conti con l’emergenza Covid 19. Quella che ha rallentato l’iter per il prolungamento del contratto di Dybala: "Il rinnovo di Paulo? Ne stiamo parlando, la sosta però ha interrotto le comunicazioni". Poi sul prossimo mercato: "Che ci sia meno cash è sotto gli occhi di tutti. È un momento difficile per tutto il mondo. Le conseguenze saranno valori economici più bassi per tutti. Quindi sì a scambi e formule creative. Pogba? I grandissimi giocatori come lui faranno sicuramente fatica a trovare squadre che possano pagare il loro salario".