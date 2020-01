© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino, all'indomani del compleanno di Gianluigi Buffon, titola: "Io vado avanti". Quarantadue anni e non sentirli. Ieri, nel giorno del suo compleanno, Buffon ha annunciato di volersi regalare la 26a stagione da professionista, la 19a alla corte della Juventus: "Vedremo in quali condizioni arriverò a marzo o aprile. Se non ci sarà quel crollo verticale che tutti sperano di vedere, continuerò anche l’anno prossimo".