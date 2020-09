Corriere Torino: "Pirlo-CR7: l'intesa"

vedi letture

"Pirlo-CR7: l'intesa", titola il Corriere di Torino oggi in edicola. Come giocava parla, Andrea Pirlo, e, chissà, allena: senza (apparente) pressione. Così, il giorno dopo che John Elkann ha fissato l’obiettivo del decimo scudetto da vincere, lui non fa una piega: "Sono l’allenatore della Juventus, ed è normale che chi viene qua deve vincere. So che devo vincere, ma era così da giocatore e lo sarà anche da allenatore". Poi sul numero 9: "Si, mi serve il prima possibile però il mercato è lungo, durerà fino al 5 ottobre e c’è tempo per poter lavorare". Ed infine su CR7: "Cristiano sta bene, lo ha dimostrato in nazionale, lo abbiamo visto ora. Si muove con disinvoltura ed è pronto per fare una grande stagione".