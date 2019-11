Corriere Torino, Pjanic alti: "Crediamo nella Champions"

Sulla prima pagina del Corriere Torino c'è spazio per la Juventus e le parole di Miralem Pjanic: "Crediamo nella Champions" ha detto il bosniaco dopo la vittoria con l'Atletico Madrid. "Possiamo farcela, di questo abbiamo consapevolezza E siamo l’unica squadra in Europa a non aver mai perso una partita" le parole del pianista bianconero.