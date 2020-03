Corriere Torino: "Pjanic chiama Perin. La videochiamata un mezzo per sentirsi meno soli"

"Pjanic chiama Perin E la videochiamata diventa un mezzo per sentirsi meno soli": così il Corriere Torino a pagina 23. Siamo come Mattia Perin e Miralem Pjanic, che per ammazzare la noia di un sabato sera più piatto che mai chiacchierano in diretta Instagram: "Alla Samp hanno qualche caso, ma non sono preoccupati. Noi lunedì vedremo come va", dice Perin. "Da noi invece credo martedì", risponde Pjanic riferendosi ai controlli (tamponi a domicilio).