Corriere Torino: "Pogba vorrebbe tornare alla Juventus"

Un polpo per la Juve. Di seguito la titolazione del Corriere Torino, nella pagina sportiva odierna pasquale, in merito a un possibile grande ritorno nella compagine campione d'Italia in carica: "'Pogba vorrebbe tornare in bianconero alla Juventus è come in famiglia'. Per il fashion designer Martorana è una questione di cuore (e di stile)".