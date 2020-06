Corriere Torino: "Processo alla Juve. L'attacco non funziona più"

"Processo alla Juve. L'attacco non funziona più". Così il Corriere Torino, nel taglio alto della prima pagina odierna, titola sulla questione bianconera. Sulla sconfitta in Coppa Italia, nelle pagine interne, si legge: "Juve senza rete". E poi i problemi in rosa: "Non solo Khedira. Alex Sandro stop: allarme a sinistra. Lesione al legamento collaterale mediale: i bianconeri perdono il brasiliano per tre settimane".