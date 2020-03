Corriere Torino: "Quagliarella con Radice: è il momento dell’amarcord granata"

vedi letture

"Quagliarella con Radice. È il momento dell’amarcord a tinte granata": così il Corriere Torino nella sua sezione sportiva a pagina 13. Su Sky Sport Serie A dalle 9.30 una giornata interamente dedicata al Toro. Si comincia subito dopo il caffé, alle 9.30 (e in replica alle 19.45), con Torino-Genoa della stagione 2013/2014: tanti motivi in più per i tifosi granata per restare a casa.