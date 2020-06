Corriere Torino: "Qui Roma, ventidue duelli e una Coppa"

vedi letture

"Qui Roma, ventidue duelli e una Coppa" scrive il Corriere Torino in prima pagina, quest'oggi. Si gioca la finale di Coppa Italia (ore 21, Rai1) e Maurizio Sarri va a caccia del suo primo trofeo italiano. Ma lui si arrabbia e sottolinea che dentro i confini (fuori ha vinto l’Europa League) ha conquistato campionati in ogni categoria. Stasera sfida Gattuso, che a gennaio l’ha battuto. E sul campo vanno in scena duelli da romanzo, come quello tra Koulibaly, a lungo inseguito dai bianconeri, e De Ligt; o Ronaldo-Mertens. Buffon insegue il sesto trofeo (da record) sfidando Meret, uno dei suoi possibili eredi.