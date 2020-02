vedi letture

Corriere Torino: "Riecco Baselli. Il Toro al centro"

"Riecco Baselli. Il Toro al centro". Così il Corriere Torino titola sul club granata e sul rientro di uno dei giocatori più rappresentativi, come è spiegato nel resto della titolazione: "Longo recupera la mezzala, assente da due mesi. Con lui sarà più facile costruire gioco in attacco". In vista della sfida contro il Parma di domani, dunque, i piemontesi sono pronti a riaccogliere una pedina importante in mezzo al campo.