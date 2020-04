Corriere Torino: "Ronaldo cambia casa, ma a Madeira dove aprono lo stadio solo per lui"

"Ronaldo cambia casa, ma a Madeira dove aprono lo stadio soltanto per lui": così il Corriere Torino quest'oggi. Il portoghese della Juve dopo un mese ha abbandonato la villa di famiglia per trasferirsi in una lussuosa dimora sulla costa est dell’isola, una villa con palestra e piscina per allenarsi a 4 mila euro la settimana. E il CD Nacional de Madeira intanto ha messo il suo stadio a disposizione per il giocatore portoghese.