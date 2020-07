Corriere Torino: "Ronaldo da primato ma luci su Higuain. E il sogno di Olivieri"

"Ronaldo da primato ma luci su Higuain. E il sogno di Olivieri" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva, quest'oggi. Le punte bianconere si preparano per il Lione ma prima bisogna affrontare Cagliari a Roma in campionato. Cristiano Ronaldo vuole il titolo di capocannoniere e la Scarpa d'Oro. Higuain vuole conquistare una maglia per il Lione, in attesa del rientro di Dybala. Occhio al baby Olivieri.