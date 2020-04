Corriere Torino: "Ronaldo pedala ancora in Portogallo. La Juve si prepara per il 4 maggio"

Nella sezione sportiva del Corriere Torino, a pagina 12, si parla di Juve. "Ronaldo pedala ancora in Portogallo. La Juve si prepara per il 4 maggio" scrive il quotidiano. Presto CR7 farà ritorno in Italia. Non ancora oggi, però, nonostante le voci circolate nelle ultime ore. Entro il 4 maggio tutti dovrebbero aver fatto ritorno alla base.