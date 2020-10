Corriere Torino: "Ronaldo positivo: come gioca ora la Juventus?"

"Ronaldo positivo: come gioca ora la Juventus?" si chiede il Corriere Torino in edicola quest'oggi. Ronaldo salterà sicuramente le prossime due trasferte della Juventus, in casa del Crotone (sabato) e della Dinamo Kiev (martedì). Quasi certa anche l’assenza il 25 ottobre allo Stadium contro il Verona, a rischio la sfida col Barcellona. Sabato sera Morata tornerà centrale nelle scelte di Pirlo con Kulusevski in attacco. Chiesa subito titolare?