© foto di stefano tedeschi

Il Corriere Torino oggi in prima pagina riporta le parole di Maurizio Sarri, titolando: "Poco motivati". Riemerso dagli spogliatoi dopo quaranta minuti abbondanti, Maurizio Sarri fa tutto da solo, parlando della partita con una sincerità di analisi ai confini dell’incoscienza: «Avendo vinto tanto in Italia, questa squadra può, inconsciamente, avere meno motivazioni in campionato e spendere più energie in Coppa, cosa che poi paga. È un aspetto da mettere a posto».