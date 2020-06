Corriere Torino: "Sarri bacchetta Pjanic: in coppa giocherà Bentancur"

Il Corriere di Torino oggi apre la sezione sportiva con il titolo: "Sarri bacchetta Pjanic: in coppa giocherà Bentancur". Bastone e carota. È questa la cura di Sarri per ritrovare il miglior Pjanic. Quello di cui la Juve aveva perso le tracce prima del lockdown: una comparsa di 7 minuti contro il Brescia prima di uscire per un problema muscolare, un’ora al rallentatore in casa del Lione e 90 minuti in panchina con l’Inter. "Un giocatore straordinario come Pjanic non può permettersi di giocare 5 partite sotto standard, come gli era successo", commenta il tecnico che in Coppa Italia schiererà dunque Rodrigo Bentancur.