Corriere Torino: "Sarri l'alchimista umile che corregge la Juve"

© foto di stefano tedeschi

Prima pagina per la Juventus sull'edizione odierna del Corriere di Torino, che titola: "Sarri l'alchimista umile che corregge la Juve". "Maurizio Sarri ha finito la partita e, soprattutto, vinto con il tridente che piace tanto «a quelli che chiacchierano al bar»: Dybala, Higuain e Ronaldo, tutti insieme. È stato così che, nel giro di due minuti, ha ribaltato una notte, fin lì cupa e tempestosa, con la Lokomotiv asserragliata in deposito, e in vantaggio dal primo tempo", prosegue il quotidiano in prima pagina.