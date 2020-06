Corriere Torino: "Sarri non si fida più e punge la Juve"

Il Corriere Torino, quest'oggi, si sdoppia per la Juventus. Da un lato la festa per la squadra femminile, col titolo, nel taglio alto della prima pagina, "Terzo scudetto di fila per la Juve". Dall'altro i problemi della sezione maschile, evidenziati dalla seguente titolazione nelle pagine sportive: "Sarri non si fida più e ora punge la Juve: 'Adesso la testa conta più delle gambe. Non possiamo essere superficiali o presuntuosi'".