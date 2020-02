vedi letture

Corriere Torino: "Sarri, nuova Juve in casa della Spal"

"Sarri, nuova Juve in casa della Spal". Così il Corriere Torino, nel taglio alto della prima pagina odierna, titola sul club bianconero, atteso dal testacoda in casa degli estensi. Nelle pagine interne si legge, sempre in merito alla sfida agli spallini: "Juve, assenti giustificati. Squalificato Bonucci, fuori Pjanic e Higuain. Manca tutta la dorsale: in 4 precedenti, 2 k.o.. Così il tecnico rilancia anche Bernardeschi".