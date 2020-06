Corriere Torino: "Senza il numero 12, ma in casa quanta fatica"

Il Corriere di Torino analizza anche la situazione in casa granata in vista della ripresa a porte chiuse: "Senza il numero 12, ma in casa quanta fatica". La Serie A riparte senza tifosi: il fattore campo sostanzialmente si azzera e, osservando il rendimento del Torino fino all’interruzione per coronavirus, c’è da chiedersi se per i granata questo sia un bene o un male. Numeri alla mano, giocare in casa per il Toro versione 2019/2020 è stato poche volte di aiuto. I numeri dicono che il fattore casa quest’anno per il Torino non si è fatto sentire anche quando i tifosi allo stadio potevano andare. Tante e di vario tipo possono essere le spiegazioni a un dato come questo, ma è indubbio che al Torino la simbiosi tra squadra e tifosi si sia incrinata, come è fisiologico che accada nelle stagioni storte.