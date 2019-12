Corriere Torino: "Si accende il mercato Juve con Rakitic e Paredes"

"Si accende il mercato Juve: Rakitic e Paredes nel mirino": così il Corriere Torino in prima pagina. Spazio al mercato e agli obiettivi della Juventus in vista della sessione invernale. Lo stop di Khedira cambia i piani della Juve. Operato mercoledì, il tedesco tornerà fra tre mesi. Emre Can può essere la soluzione, ma resta sul mercato e così Paratici analizza le sue priorità: fra Rakitic e Tonali spunta un vecchio pallino: Leandro Paredes, ex Roma ora al PSG.