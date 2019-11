Corriere Torino: "Sirigu, il migliore"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna del Corriere di Torino titola nella sua sezione sportiva: "Sirigu, il migliore". Le parate di Salvatore Sirigu nel derby della Mole sono state tanto belle quanto vane. Ma il portiere è stato il primo a rincuorare i compagni nell’abbraccio collettivo a fine partita, tirando fuori una delle sue doti naturali, il carattere da leader. Un’altra di queste è il riflesso del campione. I suoi miracoli restano agli atti nel racconto delle vicende granata; fanno di lui probabilmente il portiere italiano più in forma del momento e sicuramente il miglior giocatore del Torino attuale. Nel contesto di un avvio di campionato in cui la squadra granata ha smarrito quella solidità difensiva che fu tanto redditizia nella stagione scorsa, il portiere sardo si è eretto tante volte a salvatore granata. I dati descrivono Sirigu come il portiere che ha effettuato più parate in questo campionato, con 52 interventi, davanti a Gabriel del Lecce (51 parate) e Sepe del Parma (44).