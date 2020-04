Corriere Torino: "Strappo di Higuain: 'Juve, non torno'"

"Strappo di Higuain: 'Juve, non torno'" scrive il Corriere Torino in prima pagina quest'oggi. Scoppia il caso Higuain alla Juve? Il centravanti bianconero resta in Argentina insieme alla madre. Teme il contagio. Quasi dieci milioni per rientrare a Torino e portare avanti il confronto con la società. Sono quelli, infatti, i soldi in ballo nell’ultimo anno di contratto che lega Gonzalo Higuain alla Juventus: 7,5 milioni netti previsti dall’accordo originario fino al 30 giugno 2021 più la quota congelata. Per il momento però non ci sono convocazioni da parte della Juve, quindi niente infrazioni da parte del Pipita.