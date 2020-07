Corriere Torino su Andrea Agnelli: "Pù grande di Boniperti?"

"Pù grande di Boniperti?" è l'interrogativo del Corriere Torino su Andrea Agnelli, presidente della Juventus, pronto a vincere il 9° Scudetto consecutivo con i bianconeri. La Juve di Andrea sta per archiviare il nono scudetto consecutivo: in bella mostra anche quattro Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane. Senza dimenticare due finali di Champions, perse contro Barcellona e Real Madrid. "Siamo in presenza del più grande presidente della storia juventina? Più grande di Boniperti? Probabilmente, oggi, non è più un azzardo sostenerlo, a prescindere dai successi internazionali di Boniperti" scrive il quotidiano.