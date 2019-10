Corriere Torino su Sarri: "L'uomo dei numeri"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Torino oggi in edicola titola su Maurizio Sarri: "L'uomo dei numeri". All’uomo dei numeri ogni tanto non tornano i conti, se la Juve non porta in meta tutte occasioni che imbastisce. Banalmente, e gravemente, sbaglia, al momento del dunque. Morale: bisogna migliorare nel tiro al bersaglio (sul campo), ma non deve essere è un tiro al bersaglio (nelle critiche), chiarisce subito l’allenatore bianconero: "Bernardeschi sta bene e non è stato l’unico a sbagliare sotto porta, è un discorso che investe tutta la squadra".