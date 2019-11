© foto di Wilman

"Stasera il derby, occhi sugli attaccanti. Mazzarri confida in Belotti, Sarri recupera Higuain: saranno gli uomini della sfida". Così il Corriere Torino titola in prima pagina sul derby della Mole. All'interno, in orbita Torino, la titolazione è la seguente: "La testa del Gallo. Decisivo in ritiro per 'ricompattare' il Toro, oggi Belotti va a caccia di un gol che vale il derby". La pagina dedicata ai bianconeri, invece, si apre così: "Pipita modello Juve. Sarri ritrova Higuain dopo la botta in testa e un anno difficile".