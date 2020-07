Corriere Torino sui bianconeri: "Chiellini d'Europa"

"Chiellini d'Europa" scrive il Corriere Torino all'interno della sua sezione sportiva. Fin da quando è iniziata la riabilitazione post-intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il capitano bianconero si è messo al lavoro per farsi trovare pronto in vista della fase ad eliminazione diretta della Champions. Il capitano della Juve punta la Champions: pronto il piano di rientro graduale in campionato che lo porterà al cento per cento contro il Lione ad agosto.