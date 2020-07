Corriere Torino sui bianconeri: "Cristiano Ronaldo non è Farfallino"

vedi letture

"Ronaldo non è Farfallino" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Cristiano Ronaldo e Felice Borel non sono mai stati così vicini. Il portoghese, vicino di casa della figlia di «Farfallino» sulla collina torinese, con 28 reti all’attivo in Serie A è ad appena tre passi dal primato di gol segnati in campionato da un bianconero. Il primato bianconero dei gol in A risale al ‘34. Ora CR7 insidia Borel: "Ma papà li segnò in 34 non in 38 partite...".