Corriere Torino sui bianconeri: "Il mese della Juventus"

"Il mese della Juventus" scrive il Corriere Torino in prima pagina. Un mese esatto, il mese della Juventus tra scudetto e Champions League. Oggi a San Siro, sabato 8 agosto all’Allianz con il Lione, per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League (l’ufficialità dovrebbe arrivare il 10 luglio, in occasione del sorteggio Uefa dei quarti). Oggi il Milan per blindare il titolo, l’8 agosto il Lione per avanzare in Champions. Sarri: "Periodo terribile".