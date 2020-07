Corriere Torino sui bianconeri: "Juve, in difesa 5 per 1"

"Juve, in difesa 5 per 1" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva odierna. Bonucci in diffida e con problemi al tallone De Ligt ha una spalla ballerina: da operare. Chiellini non recupera Demiral ci lavora. E Rugani è in crisi. In 5 partite 11 gol subiti. Subito dopo la ripresa i bianconeri avevano messo assieme la miglior striscia di gare consecutive senza subire gol in stagione: quattro tra campionato e Coppa Italia, cinque considerata la sfida pre-lockdown contro l’Inter. Nelle successive cinque ne hanno incassati 11.