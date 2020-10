Corriere Torino sui bianconeri: "La Juve è un sudoku"

"La Juve è un sudoku" scrive il Corriere Torino nella sua sezione sportiva. Problemi di formazione per mister Pirlo. Out cinque titolari a Crotone, dove comincia un ciclo di 7 partite in 23 giorni e il tecnico bianconero è pronto a rilanciare Demiral titolare. Ramsey ko ma non sembra essere grave, Ronaldo ora pensa solo a Messi.